Sky sulle dichiarazioni di Lukaku: “Ci sono stati dei casi, ma non 23. Non ci ricordiamo…”

Dopo le dichiarazioni di Romelu Lukaku in diretta Instagram con la moglie di Mertens, dove il giocatore denunciava molti casi di influenza e tosse nell’Inter dopo la partita col Cagliari, su Sky Sport si prova a fare il punto sulla situazione di quel momento post trasferta di Cagliari:

“Non c’è il ricordo di queste cose a cui fa riferimento Lukaku. Ci sono stati dei casi, ma non 23. D’Ambrosio, De Vrij, lo stesso Skriniar con qualche sintomo influenzale, poi Bastoni in quella settimana accusò febbre. 23 su 25 sono tanti e non corrispondono alla realtà. Lukaku fa riferimento al mese di gennaio dove ci furono parecchi casi influenzali che potrebbero essere ricondotti al virus. Non ci ricordiamo un lunedì post Cagliari con 23 giocatori influenzati, qualcuno sì ma durante tutto il mese di gennaio”.