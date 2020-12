Eriksen, l’avventura all’Inter scuote anche gli Spurs. I tifosi del Tottenham: “Tristi nel vederlo così”

Momento positivo in casa Inter, ieri col Bologna è arrivata la terza vittoria consecutiva in campionato e ora i nerazzurri sono a -2 dal Milan. Conte ha ritrovato Hakimi, autore di due gol, e si sta godendo la crescita della squadra. C’è un solo neo, Christian Eriksen. Il tecnico lo ha inserito ancora nel recupero, a gara finita e il danese a fine partita ha lasciato subito il terreno di gioco.

Una scelta strana e che molti tifosi hanno condannato indicandola come una sorta di umiliazione per il giocatore. Anche in Inghilterra i tifosi del Tottenham guardano con stupore quanto sta succedendo alla loro ex stella. Questi alcuni dei commenti sui social, i fan degli Spurs sono dispiaciuti per il trattamento che Eriksen sta ricevendo all’Inter: