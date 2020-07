Messi o non Messi, Suning ha “pensieri stupendi”: per l’Inter è alla ricerca di…

Suning vuole “alzare l’asticella”. Per usare le parole di Beppe Marotta. L’Inter sta crescendo anno dopo anno, ora per il club nerazzurro è il momento di fare l’ultimo step, quello che lo porterà a lottare concretamente per vincere e ad entrare stabilmente nella top 10 mondiale dei brand calcistici.

“Messi, in questo senso, sarebbe un moltiplicatore. Oggi lo è di sogni, certamente. Di sicuro l’ombra sul Duomo si è rivelato un perfetto esempio di engagement di Pptv, la tv di Suning. Ma è altrettanto vero che la famiglia Zhang è alla ricerca di personaggi globali, che diano valore al marchio Inter, ancora fuori dalla top ten mondiale (14° posto, secondo BrandFinance ). E magari è proprio pensando a questo che la proprietà tempo fa, comunque prima della scadenza della clausola al 31 maggio che avrebbe permesso a Leo di svincolarsi già quest’anno, si è effettivamente informata sulla fattibilità dell’operazione Messi. E il solo avvicinarsi all’Idea, potrebbe essere racchiuso in quel che Patty Pravo avrebbe definito “pensiero stupendo“, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.