Ventola: “Esordio con l’Inter? Feci due polpette. Cassano? Ecco cosa combinò a 13 anni”

Nicola Ventola, in diretta Instagram insieme a Marco Materazzi, ha raccontato un aneddoto particolare prima di concedersi alla curiosità dei suoi follower: “Nei mesi scorsi siamo andati in Cina per un torneo di calcio a 5 tra ex calciatori. In squadra eravamo io, Materazzi, Stankovic, Ravanelli e Abbiati. Perdevamo 4-1 e Matrix e Deki hanno iniziato a randellare, ho avuto paura ci ritirassero il passaporto (ride, ndr)”.

L’esordio con l’Inter?

“A Cagliari. Escono Baggio e Zamorano, entrano Pirlo, che all’epoca era trequartista, e Ventola. Perdevamo 2-0 e ho fatto due polpette. Due gol”.

Recoba?

“Quante ne ho prese alla Play Station da Recoba. Ti faceva sempre un gollettino e ti illudeva potessi recuperare, ma alla fine vinceva sempre lui”.

Cassano?

“Eravamo alle giovanili del Bari insieme, io in Primavera, lui nelle categorie inferiori. A 13 anni andò via con l’autobus della squadra”.