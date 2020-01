Sky – Inter, ecco perché non si accelera per Eriksen. Vidal? Problema non solo economico

Arturo Vidal resta il primo nome nella lista della dirigenza dell’Inter ma le difficoltà nella trattativa con il Barcellona non sono solamente economiche. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico blaugrana Valverde non vorrebbe lasciarlo partire ma le sole quattro presenze da titolare in Liga (6 gol) testimoniano come il rapporto tra allenatore e giocatore non sia idilliaco. L’Inter valuta alternative a Vidal ma c’è la consapevolezza che, finché ci sono possibilità di arrivare al cileno, i nerazzurri proveranno a chiudere la trattativa. Ecco perché non c’è stata un’accelerata ad Eriksen, altro profilo che piace ai nerazzurri ma con caratteristiche diverse da Vidal.

ATTACCO – L’Inter oggi ha incontrato l’agente di Esposito che, al momento, è la quarta punta: i nerazzurri seguono un attaccante con Llorente e Giroud i nomi caldi ma, proprio in virtù del fatto che Esposito è centrale nel progetto, la ricerca di una chiusura immediata per un centravanti non rappresenta ad ora una necessità. Necessità che invece è il terzino sinistro, complice l’assenza di Asamoah: l’Inter ha parlato col Chelsea – sottolinea Sky – per Marcos Alonso e Emerson ma il club londinese spara altissimo. E la diatriba giudiziaria con Conte non aiuta.

(Sky)