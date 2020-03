Vidal, c’è stato anche un sì alla Juve. Ma per l’Inter resta in lista e in estate…

Arturo Vidal, è risaputo, a gennaio è stato ad un passo dall’Inter. Ma c’è un’indiscrezione che arriva da calciomercato.com e che parla di un sì che il giocatore aveva detto a dicembre anche alla Juventus. “Quando si è prospettata la soluzione bianconera, Vidal non ha esitato a dire sì visto che è ancora legatissimo al mondo Juve. Ma la dirigenza ha fatto altre scelte e bocciato la proposta, così Arturo si è concentrato solo sull’Inter senza esitare e ugualmente soddisfatto anche perché avrebbe ritrovato Conte, una sua priorità assoluta“, si legge nell’articolo del sito specializzato.

In estate i nerazzurri ritorneranno sul cileno. Il suo nome resta tra gli obiettivi dei dirigenti che lavoreranno con il Barcellona anche per il discorso Lautaro Martinez. Potrebbe essere quindi una carta che il Barça utilizzerebbe per arrivare all’argentino. Il giocatore quindi potrà focalizzarsi sull’Inter: “Ha capito che non c’è una strada che porta alla Juventus, il ritorno ad oggi è impensabile e chi sta lavorando da mesi per averlo è Antonio Conte con la dirigenza dell’Inter”, spiega ancora il sito.

(Fonte: calciomercato.com)