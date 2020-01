Sky – Vidal titolare? Strategia non cambia. Inter si assume un rischio con Eriksen. E Young…

Luca Marchetti, a Skysport, ha parlato della possibilità che Matteo Politano – centrocampista dell’Inter – si trasferisca al Milan: «C’è stato un primo passo importante ed è il colloquio tra il Milan e gli agenti di Politano. Adesso è necessario trattare con l’Inter che però lo cede solo a titolo definitivo. Vale attorno ai 25 mln di euro, comunque i soldi investiti per riscattarlo dal Sassuolo. Il valore del giocatore è stato dimostrato nella scorsa stagione con Spalletti. In questa stagione sta giocando meno ma non perché è diventato scarso, ma perché il modulo di Conte non gli fa trovare spazio».

-Vidal è stato definito ‘obiettivo’ da Marotta…

Non cambia nulla nella strategia dell’Inter se Vidal gioca titolare o meno. Dopo una stagione in cui è stato titolare solo 4 volte, Valverde si affida a lui in un momento in cui ha chiesto di essere ceduto proprio perché veniva impiegato poco. E’ il miglior dodicesimo uomo che possa esserci per il Barcellona, ma lui non vuole essere un uomo da panchina. Lui vuole essere allenato nuovamente da Conte e questa è la sua decisione. Se dovessero cambiare le cose poi si vedrà. L’allenatore del club spagnolo non vuole cederlo e i suoi compagni stanno cercando di convincerlo a restare. Intanto l’Inter non ha ancora formulato un’offerta ufficiale perché è inutile mandare mail con offerte scritte se non c’è l’apertura da parte del Barcellona alla trattativa. Il mercato è in evoluzione e quando si gioca cambia di partita in partita.

-Vidal ed Eriksen possono arrivare entrambi?

No. Ma non per una questione tecnica. Possono sicuramente giocare insieme. Ma è una questione economica e di numeri. Il danese piace molto all’Inter che ne sta parlando con il giocatore. Il club nerazzurro è in lizza per giugno. Se dovesse non essere centrato l’affare Vidal si potrebbe pensare ad un arrivo anticipato del calciatore del Tottenham. L’Inter si è assunta il rischio di dire ‘partecipo alla ressa di giugno perché Vidal è prioritario come caratteristiche tecniche’. Ovvio che l’Inter non la consideri più scarso del cileno.

-Alternative a Ashley Young?

Arriverà Young. E’ una situazione definita: il giocatore ha riferito al Manchester che vuole andare all’Inter. Il club inglese ha chiesto il rinnovo e lui ha risposto no e di voler partire a gennaio. Non ha giocato l’ultima sfida con il City e non giocherà neanche la prossima partita. Quindi il giocatore chiederà se lo faranno partire già ora gratuitamente e se servirà un indennizzo. E non dovrebbe essere una cifra esorbitante.

(Fonte: SS24)