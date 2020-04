Inter, che diretta Instagram: Zanetti e Cambiasso. Pupi: “Ronaldo impressionante, ma Baggio…”

Una grande diretta Instagram organizzata da Javier Zanetti in compagnia di Esteban Cambiasso. I due grandi ex Inter hanno affrontato tanti temi, a partire dalla gioventù. Ecco le loro parole:

ZANETTI – “Tifo Independiente, mi ricordavo di quando andavo allo stadio con i miei amici. Era uno dei momenti più emozionante. C’era il magazziniere che ti avvisava quando la squadra sta entrando in campo, mi veniva un’adrenalina incredibile. Mi è mancato giocare nella loro prima squadra. Il fratello di Diego Milito ci invitò alla partita d’addio, mi sono messo la loro maglia e mi è venuto in mente tutto quello che facevo da bambino”.

CAMBIASSO – “La gente non lo sa, ma lui nei voli lunghi si addormenta dopo 15”, si sveglia solo per mangiare. Ho seguito te e il Cholo come esempi prima ancora che arrivassi in Nazionale“.

ZANETTI – “Il più forte con cui ho giocato? Ronaldo quando arrivò era impressionante, ma se devo fare un nome dico Roberto Baggio. Qualità e passione. Avevo grande ammirazione per lui, così come l’ha il mondo nei suoi confronti“.

ZANETTI – “Bisogna saper convivere con le sconfitte. Con l’Inter, per esempio, ricordo quelle contro lo Schalke 04 in finale di Coppa UEFA (19997, ndr), il derby in semifinale di Champions e il 5 maggio“.

IN AGGIORNAMENTO