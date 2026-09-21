Valon Behrami è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare di Inter dopo il 2-2 arrivato in rimonta contro la Roma:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"L'Inter esce con la consapevolezza che quando vuole e quando accelera può recuperare contro qualsiasi squadra. La Roma ha sempre due facce, appena perde intensità diventa vulnerabile e perciò l'Inter esce con molte più certezze. Quando hanno voglia e quando si mettono tutti lì, sono quelli che devono dominare questo campionato. La Roma può stare dietro ma deve essere al 110% e la vedo difficile che possa farcela. Quando cala fisicamente, inizia a subire e diventa fragile nonostante il primo tempo dominante, la più bella da vedere ad oggi.

DAZN

Sull'Inter c'è un filo sottile tra leggerezza e presunzione, anche sotto 2-0 l'hanno recuperata. C'è questa sensazione di presunzione nell'approccio e in tantissime situazioni, il non percepire il pericolo è presunzione. Forse Chivu vuole vederla come leggerezza, per me è presunzione. Quando sei dominante devi avere un po' di presunzione, in alcuni momenti è eccessiva"