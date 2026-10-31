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Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'Inter favorita per il derby e anche sulle scelte di Chivu in attacco:

Super favorita perché? Perché ha vinto, come ha vinto con il Venezia, e ha vinto, come ha vinto con la Fiorentina. Ecco, attenzione, perché l'Inter non è una squadra perfetta. È una squadra con ancora diversi problemi che deve sistemare.

Bonny o Pio? Bonny, che per me continua a essere un attaccante, io non capisco perché non riesca a esprimere il suo potenziale. Per me è fortissimo. Io vedo che lui tende molto ad andare sull'esterno e fa le cose migliori quando va sull'esterno. Thuram partiva da lì e poi adesso è diventato… Invece a me sembra che Bonny stia facendo l'opposto. Per me continua a essere forte, però la partita di Venezia è stata una partita molto negativa. Infatti tutte le prestazioni migliori di Bonny sono state sempre da subentrato, perché poi cosa succede? Quando si allargano le maglie...

Pio? Allora, l'ultima settimana ha avuto dei problemi extracampo, ha avuto problemi familiari, c'è stato un lutto familiare, diciamo. E questa cosa sicuramente ha inciso un po'. In più, fisicamente ha avuto l'influenza. Non è al massimo, non è fisicamente al top. L'altro giorno aveva la febbre. Quindi, insomma, di sicuro non è nella sua fase migliore. Però il derby la febbre te la dimentichi, scendi in campo e provi a fare il meglio. L'anno scorso Pio e Bonny pessimi nel derby, loro insieme. Questa volta io penso che partirà Pio. Thuram dovrebbe riposare, ma non potrà riposare.