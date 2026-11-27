1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Carbone

VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"

Benny Carbone, ex attaccante dell'Inter ed ex allenatore delle giovanili nerazzurre, è stato il protagonista dell'ultima puntata del podcast Sky Calcio Unplugged. Qui la ricostruzione della sua avventura in da giocatore all'ombra della Madonnina:

Getty Images

"Il Napoli aveva 100 miliardi di debiti e vendette me e Cannavaro per saldarli. Forse l'unico vero errore della mia carriera fu andare via dall'Inter così facilmente: avevo la 10, quattro anni di contratto, dopo sei mesi arrivò Ronaldo e io avevo la possibilità di cambiare la carriera e giocarmi la nazionale nell'era tra Baggio e Mancini e Del Piero e Totti che arrivavano".

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2