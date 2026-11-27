Le parole dell'ex nerazzurro che ha raccontato a Sky Calcio Unplugged anche la sua avventura da giocatore a Milano
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VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
"Il Napoli aveva 100 miliardi di debiti e vendette me e Cannavaro per saldarli. Forse l'unico vero errore della mia carriera fu andare via dall'Inter così facilmente: avevo la 10, quattro anni di contratto, dopo sei mesi arrivò Ronaldo e io avevo la possibilità di cambiare la carriera e giocarmi la nazionale nell'era tra Baggio e Mancini e Del Piero e Totti che arrivavano".
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