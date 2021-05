Condò: “Vendere Icardi e prendere Lukaku. Scelta che ha pagato enormemente”

Il giornalista ha analizzato il cammino dell'Inter campione d'Italia e ha commentato la vittoria di questa sera contro la Sampdoria

"Oggi è il giorno in cui la tua tifoseria ti manca di più. Conte è arrivato a un punto in cui è giusto fare un bilancio. Va alla Juve e vince al primo anno, così come al Chelsea, all'Inter invece al secondo, anche perché è stato più difficile. Chiellini ha detto che Conte vale 10 punti e sono tanti. Si tratta di una cifra detta a spanne, ma quando la competizione è serrata questo fa la differenza. Quando decidi di separarti da Icardi che ha fatto milioni di gol e prendere Lukaku, lasciare il certo per l'incerto non è facile, ma è stata una scelta che ha pagato enormemente.