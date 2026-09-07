“L’Inter è forte, ma in Champions ha diverse squadre davanti”: così Alessandro Costacurta al Club a Sky Sport.
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“L’Inter è forte, ma in Champions ha diverse squadre davanti”. Così Alessandro Costacurta al Club a Sky Sport sui nerazzurri verso l’esordio con il Real Madrid di martedì.
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Poi l’ex difensore del Milan ha proseguito: “In Champions i nerazzurri possono arrivare in fondo, ma ci sono almeno 5 squadre più forti. Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e almeno una o due inglesi”.
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