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“L’Inter è forte, ma in Champions ha diverse squadre davanti”. Così Alessandro Costacurta al Club a Sky Sport sui nerazzurri verso l’esordio con il Real Madrid di martedì.

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Poi l’ex difensore del Milan ha proseguito: “In Champions i nerazzurri possono arrivare in fondo, ma ci sono almeno 5 squadre più forti. Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e almeno una o due inglesi”.