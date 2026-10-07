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La Gazzetta dello Sport si interroga sulla ripresa dopo tre settimane di stop al campionato, come si ripartirà? Le risposte del quotidiano.

Il programma europeo prevede due turni consecutivi e un altro prima dello stop di novembre. Chi rischia di più?

Non ci sono calendari clamorosamente difficili. Juve e Milan dovranno stare attenti a gestire l’impegno del giovedì sera. Non succederà mai che Spalletti e Amorim possano posticipare la sfida seguente di A al lunedì: abbastanza assurdo alla luce di tutte le considerazioni fatte in passato. L’Inter non ha incroci pericolosi: il derby è tre giorni prima della trasferta di Rotterdam. Qualche problema per la Roma: Como e Real in sequenza e in questo blocco di gare anche la sfida di Old Trafford contro lo United. Il Como andrà a trovare l’Inter a San Siro quattro giorni dopo la trasferta di Lens.

Roma, Inter e Lazio in testa a pari punti: chi ha più chance di essere in fuga a metà novembre?

L’Inter: è la più forte, è abituata ad affrontare bene i momenti cruciali e ha un calendario agevole. Solo due ostacoli per Chivu a inizio novembre: il derby e il Como. Gasperini va a trovare Fabregas e Allegri. Gattuso ha due trasferte complicate (Juve e Napoli) e soprattutto ha una serie di partite da “vincere per forza” (in casa contro Monza, Parma, Cagliari): una bella prova di maturità. A metà novembre capiremo quale sarà il reale obiettivo della Lazio.

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L’Inter avrà risolto il problema dell’approccio alle partite?

Ci stupiremmo del contrario: Chivu e Lautaro sono stati chiari, non si può sempre iniziare sotto 2-0. Però può darsi che non fosse solo una questione di atteggiamento: in certi momenti gli equilibri sono sembrati precari, i gol degli avversari sono arrivati per posizionamenti sbagliati e meccanismi da rivedere. A inizio stagione può accadere, adesso sarebbe grave.

La sfida tra Como e Roma indicherà la principale rivale dell’Inter?

Solo se vincesse la Roma. La squadra di Gasperini resta quella potenzialmente più vicina all’Inter e un successo sul lago confermerebbe l’investitura a prima sfidante dei campioni. Una vittoria del Como, invece, aumenterebbe l’autostima nello spogliatoio di Fabregas e farebbe continuare il sogno senza però assegnare al Como la patente di anti-Inter numero uno.