Il presidente del Lione ci spera ancora: “Potrebbe non essere troppo tardi per immaginare…”

Il presidente del Lione si aggrappa alla ripresa della Bundesliga (annunciata ieri dalla Merkel) e spera in una marcia indietro da parte della Francia. Jean-Michel Aulas ha dichiarato all’Equipe: “Potrebbe non essere troppo tardi per immaginare … qualcosa di coerente a livello politico. Adattando i nostri metodi avremmo probabilmente finito la stagione”. Aulas è un sostenitore dei playoff, sistema che secondo lui avrebbe consentito di finire il campionato entro la fine di agosto. Il Lione, al momento dello stop alla Ligue 1, è rimasto fuori dalle coppe europee finendo al settimo posto con 10 gare ancora da giocare. Il presidente del club ha già anticipato che chiederà un risarcimento danni.