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Guardando a quella che sarà la lista dei convocati di Atalanta-Inter c'è sicuramente una buona notizia generale. L'infermeria si è svuotata quasi del tutto per Cristian Chivu al rientro dalla seconda sosta stagionale. Sono tornati a disposizione nelle ultime settimane John Stones, Curtis Jones, Lautaro Martinez, Luis Henrique e anche in extremis Aleksandar Stankovic.

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Restano due le defezioni, di cui una probabilmente già superabile entro Inter-Stoccarda di mercoledì. Si tratta di Piotr Zielinski, fermo in via precauzionale ancora per il fastidio alla pianta del piede. Mancherà stasera anche Bonny: "Al suo posto convocato Lavelli, unico tra i giovani aggregato in prima squadra, segno tangibile di come si sia svuotata l’infermeria)", sottolinea TuttoSport.