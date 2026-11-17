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Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter riprenderà il suo cammino dalla sfida contro l’Atalanta. Chivu potrà contare su un Esposito in grandissima condizione, in attesa del rientro di Lautaro Martinez.

“Sicuramente contro l’Atalanta giocherà Pio, stimolato dai 3 gol segnati nelle ultime due esibizioni in Nazionale che l’hanno portato già a superare nella classifica di tutti i tempi Francesco Totti, 10 reti a 9, con appena 15 presenze in azzurro. Esposito era arrivato carico a Coverciano, perché aveva interrotto il digiuno in campionato contro il Como. Ma rientra dal Belgio con il nuovo status di indispensabile. Per il ct Mancini senz’altro, per il mentore Chivu in prospettiva anche. Almeno domenica, quando le alternative offensive sono ridotte, non ci sono dubbi: Bonny è fuori per infortunio, Lautaro riprende oggi ad allenarsi con una certa intensità dopo un mese e mezzo e Thuram ha rinunciato alla Francia per un affaticamento”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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“Ma quanti gol potrebbero segnare i tre attaccanti dell’Inter in campionato? Il bilancio parziale li colloca sullo stesso piano del tridente del Frosinone: 13 reti. Ma il dato è poco credibile: se Thuram più o meno sta rispettando la media consueta, incidendo anzi più del solito nelle partite, Lautaro si è fermato a 4 gol prima di farsi male e Pio è “solo” a 3. Il capitano è il terzo marcatore di sempre nella storia dell’Inter e nelle ultime sette stagioni di Serie A è sempre andato in doppia cifra, superando tre volte quota 20. Pio invece è alla seconda stagione di calcio tra i grandi, il primo anno è arrivato a 7, ma promette di migliorare rumorosamente. Non è un caso che in azzurro stia segnando al ritmo più alto mai tenuto da un calciatore italiano, più di un gol a partita se consideriamo i minuti giocati. La sua evoluzione naturale prevede una crescita esponenziale dei numeri realizzativi. Non è azzardato immaginare che a fine stagione il trio possa sfiorare il numero delle 45 reti complessive, tanto più in una squadra a trazione anteriore che infila oltre 2,5 palloni a partita”.

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“Ovviamente i tre non giocheranno tutti insieme, se non in determinati spezzoni nei quali Chivu deve recuperare un risultato sfavorevole, perché l’Inter è plasmata da più di un lustro sul 3-5-2. Ma le rotazioni potrebbero addirittura migliorare il rendimento dei singoli, motivati e freschi nei momenti decisivi nell’area di rigore. Nel calcio moderno, con le cinque sostituzioni, molto succede nell’ultimo terzo di gara: lo sanno bene proprio i Campioni che in questo inizio hanno raddrizzato cinque volte una situazione negativa, guadagnando addirittura 13 punti su 28 in rimonta. E’ un’abitudine che l’allenatore, ieri premiato con la Panchina d’Oro a Coverciano, sta cercando di estirpare, come svelano gli aggiustamenti tattici che hanno permesso alla difesa di non subire gol contro Feyenoord e Como. Ma osservando la storia da un altro punto di vista, l’attitudine ai ribaltoni è un vezzo e non solo un vizio: solo chi ha grande qualità può cambiare il destino quando sembra tutto perduto”, aggiunge Gazzetta.