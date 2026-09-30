La Lega Serie A premia il centrocampista dell’Inter: è la sua contro il Monza la rete più votata dai tifosi nei mesi di agosto e settembre
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È di Hakan Calhanoglu il gol più bello realizzato fino ad ora - ovvero nelle prime cinque giornate - in Serie A 2026/2027.
La Lega Serie A ha annunciato di aver scelto la rete realizzata dal centrocampista turco dell’Inter contro il Monza, nella prima giornata del nuovo campionato, per il premio Iliad Goal Of The Month di agosto-settembre.
Calhanoglu vince il Goal Of The Month di agosto-settembre
“Il gol messo a segno dal centrocampista dell'Inter nel match dello scorso 22 agosto contro il Monza è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A.
La potente conclusione da fuori area ha permesso ad Hakan Calhanoglu di superare nelle votazioni il tiro dalla lunga distanza di Rolando Mandragora contro la Fiorentina”.
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