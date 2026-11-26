"L’Inter non ha brillato e non ha rubato l’occhio, ma ha portato a termine il suo compito. Settantadue ore dopo la notte pazza di Bergamo, finitacon un 4-4 pirotecnico quanto doloroso, serviva esattamente questo: un 2-0 senza appello, al termine di una partita seria e mai davvero contesa". Così il quotidiano La Repubblica racconta la vittoria in Champions dell'Inter sullo Stoccarda.

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Il giornale parla di un'Inter senza troppi effetti speciali, ma solida, che arriva a nove punti nel maxi girone della CL e ora è chiamata a raccogliere sette punti contro Borussia in Germania, Liverpool a San Siro e lo Slovan a Bratislava."Nel primo tempo l’Inter ha giocato male per venti minuti e poco meglio per i successivi venticinque. A svegliare San Siro, un paio di minuti prima della pausa, è stato un bel tiro di prima di esterno di Barella, che si è prodotto in una mossa alla Dybala ma con il suo piede, il destro. A negare il gol al capitano nerazzurro sono stati prima il palo, poi il portiere Seimen, bravo e fortunato sul rimpallo. Lo stadio ha imprecato e lo ha fatto di nuovo poco dopo, quando Bastoni ha lasciato il campo dolorante a una coscia, sostituito da Dimarco: indolenzimento al quadricipite, da valutare. Probabilmente niente di grave, non fosse che da qui a Natale la squadra diChivu ha da giocare sette partite e che fra i senatori è già fuori Çalhanoglu", si legge ancora sul giornale.

Segna prima Sucic su rigore, poi raddoppia Lautaro, che aveva già fatto uno spezzone con l'Atalanta, non segnava dalla doppietta contro il Bruges. "L’Inter finisce la gara in parata, come le auto vincitrici delle lunghe corse endurance. La reazione è arriva. Ora la sfida per Lautaro e compagni è trovare continuità", conclude il giornale.

(Fonte: La Repubblica)