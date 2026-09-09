Sarà Luca Pairetto a dirigere la sfida della quarta giornata di Serie A, in programma lunedì 14 settembre alle 20:45 al Meazza
VIDEO / Follia Martinez! Poi para tutto, ma non basta: gli highlights di Real-Inter 2-1
Arcbiviata la prima sfida della League Phase di Champions League, con la sconfitta per 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid, l'Inter si rituffa sul campionato.
I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano a San Siro lunedì sera l'Udinese di Runjaic, reduce dalla sconfitta per 2-1 in rimonta contro la Lazio.
L'Inter, invece, va a caccia della terza vittoria di fila dopo i successi contro Monza, Cagliari e Napoli.
L'AIA ha diramato le designazioni per la quarta giornata di campionato: sarà Pairetto a dirigere la sfida di San Siro tra Inter e Udinese, in programma lunedì 14 settembre alle ore 20:45 al Meazza.
Chi arbitra Inter-UdineseDi seguito la designazione completa:
INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: MORO - YOSHIKAWA
IV Uomo: COLOMBO
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA