Arcbiviata la prima sfida della League Phase di Champions League, con la sconfitta per 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid, l'Inter si rituffa sul campionato.

I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano a San Siro lunedì sera l'Udinese di Runjaic, reduce dalla sconfitta per 2-1 in rimonta contro la Lazio.

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L'Inter, invece, va a caccia della terza vittoria di fila dopo i successi contro Monza, Cagliari e Napoli.

L'AIA ha diramato le designazioni per la quarta giornata di campionato: sarà Pairetto a dirigere la sfida di San Siro tra Inter e Udinese, in programma lunedì 14 settembre alle ore 20:45 al Meazza.

Chi arbitra Inter-Udinese

Di seguito la designazione completa:

INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: MORO - YOSHIKAWA

IV Uomo: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO