Tutto è pronto in Argentina, al Monumental, per l'ultima di Messi con la maglia della Nazionale. Una partita che tutti pensano come ad una commovente festa alla quale prenderanno parte i convocati di mister Scaloni per le amichevoli della sua squadra. Ma anche altri giocatori che saranno presenti sul campo proprio per omaggiare Messi. "Tra loro, i romanisti Dybala e Molina. Sia Paulo sia Nahuel hanno espresso il desiderio di esserci, per amicizia fraterna con Messi e perché proprio lì a Buenos Aires si compie l’ultimo episodio di una storia leggendaria. Ma la Roma è intenzionata a dire “no”. Per Gasp e non solo", scrive il Corriere dello Sport.

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E spiega qual è il problema: "Il problema, oltre alla distanza transoceanica, è che la partita è in programma martedì 6 ottobre alle ore 22 italiane e fino a mercoledì ci sarà poco da dormire tra brindisi e festeggiamenti. Significa che l’approdo a Trigoria si concretizzerebbe soltanto giovedì, a poche ore dalla trasferta di Como di domenica alle 12.30, con tre allenamenti saltati nella settimana dello scontro diretto. Questo nella prospettiva dei due vecchi amici. Poi ci sono tutti gli altri, quelli che la partita - più le altre due con la Bolivia a Córdoba il 30 e col Burkina Faso a Buenos Aires il 3 - dovranno giocarla. Scaloni ha pescato in A i tre romanisti Balerdi, Soulé e Castro, Nico Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como, Lautaro dell’Inter e Mastantuono della Fiorentina", spiega il quotidiano sportivo.

In tanti pensano che tutto poteva essere gestito meglio dato che le gare dell'Argentina in questo momento sono tutte amichevoli. Creano però problemi alle squadre di Serie A come la Fiorentina che ha Mastantuono che arriverà giovedì e sabato gioca a Genova. A Como ci sarà la Roma di Gasperini e Fabregas spera di avere al meglio Nico Paz. "Chivu all’Inter concede spesso un giorno di riposo extra ai reduci dalle nazionali. Se dovesse darlo pure a Lautaro, il Toro scenderebbe in campo senza neppure un allenamento nelle gambe", spiega sui nerazzurri il giornale.

(Fonte: Corriere dello Sport)