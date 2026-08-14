Nei giorni scorsi dalla Spagna sono rimbalzate in Italia le voci di un interessamento del Barcellona a Lautaro Martinez, piano B del club blaugrana che non riesce a sbloccare Julian Alvarez. In Italia quelle voci sono subito state smentite, ad esempio, da Fabrizio Romano che ha sottolineato come non risulti alcuna trattativa per il capitano dell'Inter.

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In quelle stesse ore in cui la stampa spagnola parlava di lui, Lauti dai suoi profili social si mostrava concentratissimo sull'Inter. Tre foto per raccontare un allenamento: un gesto normalissimo che però, alcuni sui social lo hanno fatto notare, ha avuto una tempistica che sembrava tutto meno che casuale.

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Qualche ora dopo la notizia si è ridimensionata pure in Spagna. Ad esempio Sport ha ripreso quanto arrivato dall'Italia sul giocatore nerazzurro. Ma ha anche scritto dal canto suo: "Secondo fonti vicine alla dirigenza sportiva del Barcellona, ​​Deco ritiene che Julián è la sua priorità assoluta per rafforzare il reparto offensivo. Sta continuando a concentrare i suoi sforzi per sbloccare la trattativa con l'Atlético Madrid. I vertici del Camp Nou sono convinti di volerle provare tutte per riuscire a centrare l'obiettivo. Dato che però la situazione è ancora tutt'altro che definita, restano aperte anche altre opzioni. Il nome del giocatore dell'Inter non è nuovo accanto a quello del Barcellona. Piace per le sue qualità, perché è un punto di riferimento in attacco, sa dialogare con i compagni e contribuisce al pressing. Il suo profilo si adatta sicuramente alle esigenze di Flick, soprattutto dopo l'addio di Lewandowski e Torres".

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"E poi l'Inter lo considera un giocatore intoccabile. Ha un contratto valido fino a giugno 2029. L'argentino percepisce uno stipendio netto di quasi 9 milioni di euro a stagione e l'ultimo rinnovo non prevedeva una clausola rescissoria, sebbene una sua eventuale cessione verrebbe valutata oltre 100 milioni. Il suo ruolo di capitano rafforza ulteriormente la sua importanza all'interno del progetto sportivo dei nerazzurri e la volontà di trattenerlo a Milano. Anche le sue statistiche spiegano perché l'Inter non stia nemmeno prendendo in considerazione l'idea di lasciarlo partire. Lautaro ha chiuso la stagione 2025/26 con 17 gol e 6 assist in 30 partite di Serie A. In Champions League ha disputato 8 partite e segnato 4 gol, a cui si aggiunge un'altra rete in Coppa Italia", si legge nell'articolo del quotidiano spagnolo.

"L'argentino arriva anche dopo un ottimo Mondiale con l'Argentina, dove ha segnato nei quarti di finale e in semifinale, una prestazione che ha mantenuto alto il suo valore, quindi qualsiasi tentativo del Barça di ingaggiarlo dovrebbe superare uno scenario molto complesso che oggi sembra insormontabile, anche se nel calcio tutto può cambiare in poche ore", conclude il giornale sportivo.

(Fonte: Sport.es)