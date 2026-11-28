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Torna sul momento dell'Inter, a poche ore dalla prossima sfida di campionato, anche l'edizione odierna di Libero. Qui il focus sulla squadra nerazzurra:

"L’Inter ospita il Genoa (alle 20.45, diretta Dazn e Sky Sport) dopo aver dimostrato di poter giocare partite intere al massimo della concentrazione. In Champions, tra Feyenoord e Stoccarda, il livello di attenzione si è alzato anche perché la squadra aveva l’obbligo del risultato per continuare a correre per la top-8, e ora potrebbe essere così anche in campionato, visto che la frenata contro l’Atalanta è coincisa con il sorpasso della Roma e l’allungo della Lazio.

Chivu recupera Zielinski (importante considerando l’indisponibilità di Calhanoglu) ma perde Bastoni per almeno tre settimane. Un tempo ci sarebbe stata ansia per questo infortunio, oggi invece c’è Carlos Augusto in stato di grazia e giustamente premiato con il rinnovo fino al 2031. Certo è che le rotazioni in difesa sono sempre limitate, considerando le poche certezze offerte dai muscoli di Stones".