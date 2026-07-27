VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

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Arrivano conferme in questi minuti: Paolo Maldini e Leonardo lasciano il progetto Nazionale. Lo hanno comunicato direttamente al presidente Giovanni Malagò proprio in giornata, come era trapelato nelle scorse ore.

Come riportato da Fabrizio Romano, è finita dopo soli 10 giorni a seguito della scelta del presidente Malagò di non procedere con Andrea Pirlo come nuovo ct dell'Italia. Nel pomeriggio, Malagò aveva infatti detto: "Sto lavorando, arriverà entro breve e saprete tutto". Seguiranno aggiornamenti già nelle prossime ore sulla situazione che riguarda la Nazionale.