Continua a far discutere in casa Inter lo scarso impiego riservato a Christian Eriksen. Ne ha parlato anche Luca Marchegiani, ospite di Sky Sport: “Eriksen? Ho troppa stima verso Conte per pensare che sia un comportamento provocatorio. Piuttosto penso che sia una maniera per coinvolgerlo. I fatti dimostrano che Conte non lo considera un giocatore utile per la squadra“.