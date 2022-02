Osimhen: “Ad un punto dall’Inter? Loro forti, pensiamo una gara alla volta”

Le parole dell'attaccante dopo il gol segnato contro il Venezia che avvicina ad un punto il Napoli alla squadra di Inzaghi

"Un punto tra noi e l'Inter? Penso che dobbiamo pensare una partita alla volta, la squadra nerazzurra è una grande squadra on sarà facile. Chiaro che arrivarci ad un punto fa la differenza. L'obiettivo può essere anche lo scudetto ovviamente, ma dobbiamo pensare una gara alla volta". Victor Osimhen ha parlato così ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria sul Venezia che ha portato il Napoli di Spallettiad un punto da quella di Inzaghi, prossima rivale in campionato. Il giocatore azzurro è tornato in campo 77 giorni dopo l'infortunio rimediato al Meazza, nell'andata contro i nerazzurri ed è tornato al gol.