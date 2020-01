Paganin: “Inter, oggi inizia una nuova stagione. Young? Conte ha già messo in chiaro…”

Massimo Paganin, ex giocatore nerazzurro, ha analizzato la sfida in programma oggi contro il Lecce: “Mi aspetto una partita dove l’Inter metterà in campo aggressività e voglia di vincere. I numeri dicono che i nerazzurri hanno uno storico importante di vittorie. Sicuramente con le piccole finora ha sempre convinto. La Juve ha avuto difficoltà con il Lecce che ha fatto una grande partita. Vero che loro si esaltano con le grandi, ma l’Inter deve vincere e bissare quanto fatto nella prima parte della stagione”.

Anche la Lazio sta facendo bene e sta dimostrando di meritare di far parte del gruppo… “Sta facendo benissimo, è un gruppo che si merita tanto e sta lavorando sull’aspetto mentale. Direi che Inzaghi sta facendo grande lavoro e hanno buona qualità nei singoli. Va tenuta presente per quello che sta facendo”.

Il girone di ritorno: “Come se iniziasse una nuova stagione. Conte ha fugato tutti i dubbi e ha ricordato alla squadra che va presa una partita alla volta. A gennaio c’è la coppa Italia e poi inizia di nuovo l’Europa League. Ci sono continuamente partite da giocare e non sarà facile bissare quanto di ottimo è già stato fatto. Conte sta lavorando tantissimo sul piano fisico per poter reggere l’intensità nei 90 minuti. Sta cercando di portare la squadra ad un’ottima condizione fisica. Non è ancora preparata a quello che chiede Conte. Un movimento coordinato, grande intensità fisica, tecnica e mentale. Sta lavorando sul lungo termine. Ci possono essere degli alti e bassi, è normale. Il lavoro va fatto e questo sta pagando: l’Inter è seconda in classifica”.

Candreva: “L’anno scorso non aveva mai segnato, quest’anno ha fatto dei bei gol. Mette anche in condizione di segnare i suoi compagni. Sta facendo una grande stagione, Tanta fiducia di Antonio Conte, ripagata sul campo. Quest’anno si inserisce anche internamente per farsi trovare e per dare assist alle punte che si inseriscono. Barella? C’è ancora un margine di crescita sia sui numeri sia personalmente. Handanovic? Capace di incidere portando dei punti alla sua squadra. Grandi capacità istintive e di lettura. Sanchez? Dà delle soluzioni in più a Conte. Importante aver trovato anche gli altri giocatori che non erano disponibili”.

Young? “Conte lo farà giocare da quinto o a destra o a sinistra. Antonio ha già messo in chiaro che giocherà quando si mostrerà all’altezza del gruppo che ha giocato finora. Lukaku lo aiuterà molto, visto che erano compagni al Manchester United. Sarà molto più facile per Ashley”.

(Inter TV)