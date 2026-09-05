VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

Dopo 28 anni, Piero Ausilio e l'Inter si sono separati e il suo posto da Direttore Sportivo è stato affidato a Dario Baccin, che negli ultimi anni è stato proprio il braccio destro di Ausilio.

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Intervenuto ai microfoni di TMW, Giorgio Perinetti, che ha lavorato con Baccin, ha parlato così dell'avvicendamento in casa nerazzurra: "L’addio di Ausilio all’Inter? Una novità per tutto il calcio perché Ausilio era un riferimento per tutto il movimento calcistico. Tanti colpi, tante intuizioni. Ma evidentemente aveva bisogno di nuovi stimoli, gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro"

Baccin

Vi siete sentiti immagino…

"Sembra un atto di coraggio da parte di Marotta e dell’Inter ma è una scelta ponderata. Baccin ha avuto modo di crescere e dà le giuste rassicurazioni. Mi fa piacere essere stato il primo a dargli fiducia, ma si vedeva che aveva qualità già al settore giovanile dove ha potuto avere autonomia e indipendenza""Mi ha chiamato e mi ha ringraziato per i trascorsi. E per l’in bocca al lupo che gli ho fatto. Ha le qualità per superare tutte le difficoltà. Ha le qualità da Inter"