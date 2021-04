Petrucci: “Tante belle parole, nel basket c’è la Superlega. Non siamo riusciti a bloccarla”

Il presidente della FIP ha parlato a Sky Sport della nascita della Superlega nel calcio, passaggio già superato dal basket

"La Federazione Basket ha cercato di non far nascere la Superlega ma non ci è riuscita. Una cosa è il discorso delle federazione che non sono d'accordo, come dice Gravina, l'altro discorso è se lo possono fare. Leggo tante dichiarazioni, presidenti Uefa, capi di stato, ma si può fare ed è successo con noi. Più o meno sono le stesse squadre. Lo possono fare? Da noi si è fatto, un conto sono le parole un conto sono le norme. Il discorso delle Nazionali... figuratevi se noi non avessimo i giocatori dell'Nba. Ma che fa? La Nazionale italiana gioca senza giocatori? Sono belle parole eh, ma poi ci sono i fatti. Ho sentito belle dichiarazioni, anche io ho combattuto, quindi sono preoccupato. Oltre le belle dichiarazioni bisogna capire se le federazioni possono bloccare questi club, noi non ci siamo riusciti. Rischio battaglia legale? Certo, da noi c'è stata, ci sono state esibizioni di muscoli, ma nessun risultato concreto. A parole siamo tutti bravi a fermare Armani, che vale come la Juve. Sono realista, nel basket è successo e le leggi sono le stesse. L'unica cosa che possono fare è che tutti i capi di governo si unissero e vanno avanti. A me queste dichiarazioni non mi emozionano, ne ho sentite tante".