Pirlo: “Non siamo abituati, ma ora dobbiamo guardare sia davanti che dietro”

Il tecnico della Juve ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, snodo cruciale in ottica Champions

"Noi rispettiamo il protocollo, siamo in sintonia con ciò che dice l'Asl: faremo quello che abbiamo sempre fatto, ci presenteremo e giocheremo": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo , dopo i tre casi di positività al Covid riscontrati tra i bianconeri: Bernardeschi, Bonucci e Demiral. Domani all'Allianz Stadium è in programma Juventus-Napoli, recupero della partita saltata il 4 ottobre con due casi positivi tra i campani, dopo la partita con il Genoa colpito da un focolaio di Covid.

"E' una gara importante per la classifica: loro sono in un ottimo momento con risultati positivi, avranno voglia di fare risultato allo Stadium": il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, presenta così la sfida di domani contro il Napoli. "Ci aspettiamo partita aperta, entrambe vorranno imporre il proprio gioco - continua l'allenatore bianconero - ma non è un'ultima spiaggia: ci saranno ancora tante partite, avvertiamo la pressione come è normale che sia. Non siamo abituati, ma dobbiamo guardare sia chi ci sta davanti sia chi ci sta dietro".