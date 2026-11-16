Le nerazzurre saranno di scena all’Estadio Alfredo Di Stéfano per la quinta giornata di Women's Champions League: ticket esclusivamente digitali
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Mercoledì 18 novembre alle ore 18:45 l'Inter Women affronta il Real Madrid all'Estadio Alfredo Di Stéfano nella quinta giornata della UEFA Women's Champions League. Ecco come richiedere i biglietti del settore ospiti.
Real Madrid-Inter Women, come richiedere i bigliettiPer richiedere i biglietti compila il modulo di contatto e seleziona la voce "Biglietti - Trasferte europee" entro venerdì 13 novembre. Indica l'indirizzo e-mail al quale vuoi ricevere il link di pagamento e il numero di biglietti richiesti.
Dopo la richiesta riceverai via e-mail, direttamente dal Real Madrid, un link per pagare con carta di credito e ottenere i biglietti.
Real Madrid-Inter Women, i prezzo dei bigliettiIl biglietto del settore ospiti costa 24€.
I biglietti sono esclusivamente digitali e non in formato PDF. Dopo il pagamento potrai scaricarli sul tuo smartphone con Apple Wallet (iPhone) o Google Wallet (Android). Assicurati di arrivare allo stadio con la batteria del telefono carica. Non sarà possibile convertire il biglietto in altri formati.
(Fonte: Inter,it)
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