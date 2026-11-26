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Anche ieri sera Carlos Augusto ci ha messo la firma. Senza entrare nel tabellino, ma risultando comunque determinante. Per l'Inter è una vera e propria certezza ormai, tanto da portare i nerazzurri a blindarlo fino al 2031. Ricostruisce quanto accaduto e quanto sta accadendo anche TuttoSport:

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"Ci siamo. Carlos Augusto e l’Inter sono pronti nei prossimi giorni a impugnare le penne per firmare i contratti relativi all’accordo sul prolungamento fino al 2031. Una mossa che entrambe le parti desideravano da un po’, anche se le negoziazioni si sono protratte per più di due mesi. D’altronde - come spesso accade nelle trattative - tutte le parti volevano spuntare le condizioni migliori possibili sul rinnovo. L’Inter inizialmente aveva messo sul piatto 3,3 milioni per andare avanti insieme al laterale brasiliano fino al 2031. Durata subito accettata dall’ex terzino del Monza e dal suo entourage (capitanato da Beppe Riso).

Sulle cifre degli emolumenti, invece, le parti hanno dovuto mediare e trattare. La prima richiesta economica dei rappresentanti di Carlos per allungare era stata fissata a 5 milioni netti all’anno, facendo leva sui benefici del Decreto Crescita dei quali gode tuttora il classe 1999. Alla fine la quadra è stata trovata a metà strada, con Carlos Augusto che percepirà poco più di 4 milioni all’anno.

Spazzate così via le sirene di mercato provenienti dalle big nostrane (Roma e soprattutto Juventus l’avevano corteggiato in estate) e straniere (piaceva all’Atletico Madrid; mentre dalla Premier League si erano fatte avanti Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest). Tutte respinte al mittente, visto che la dirigenza interista e il tecnico Chivu l’hanno sempre ritenuto fondamentale per il progetto nerazzurro e soprattutto incedibile. Detto, fatto. Adesso si attendono solo le fi rme di rito. Questione di (pochissimi) giorni…".