«Vogliamo finire bene il ciclo di partite che abbiamo avuto. Il calo a Manchester? Sono gare difficili, aperte, sono cose che possono succedere, ma siamo qui per i tre punti». Prima della gara contro il Sassuolo Evan Ndicka, giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN.

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Il difensore giallorosso ha parlato del momento dei giallorossi che arrivano dalla sconfitta in CL contro il Manchester incassata comunque dopo tre vittorie in campionato con 7 reti subite nelle gare in Serie A contro Napoli, Cagliari e Udinese.

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-10 gol subiti nelle ultime quattro gare: come si può migliorare questo rendimento?

Sono cose che possono succedere, specie quando hai tante gare da giocare. Non so come spiegare meglio, ma non si può controllare tutto.

(Fonte: DAZN)