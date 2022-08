Sabato: “Allegri non ha una vera idea di gioco. Inzaghi e Mou possono partire bene”

A TMW Radio, l’ex calciatore Antonio Sabato ha parlato anche dell’Inter verso l’inizio della nuova stagione: “Ai miei tempi il mercato chiudeva prima dell'inizio del campionato, oggi è una porta scorrevole. I giocatori molte volte non si allenano bene perché pensano di andare via, c'è una grande confusione. Va cambiata la regola, non ha un logica iniziare col mercato in corso. Si deve lavorare su una rosa ben definita”.