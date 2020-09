Inter, la ricetta di Sensi: “La voglia di non mollare e migliorarsi ancora”

Stefano Sensi è entrato nel secondo tempo con la Fiorentina e ci ha messo poco a dire quanto è mancato a Conte nella scorsa stagione per una serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. Sui social ha raccontato della sua ricetta per il nuovo anno appena cominciato: “La voglia di non mollare mai e la voglia di migliorare ancora”, ha scritto su Instagram. In perfetta linea con quanto detto da Conte alla vigilia della gara: “Vogliamo migliorarci”, è stato il mantra dell’allenatore ed è pure quello dei suoi ragazzi.