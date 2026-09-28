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Intervistato da La Stampa, l'ex tecnico di Milan e Turchia ha parlato del suo passato in Serie A e della sfida con l'Italia

La Turchia come sta?«Purtroppo veniamo anche noi da una grande delusione. Il Mondiale era un torneo in cui desideravamo far bene da tantissimo tempo. Vincenzo Montella aveva lavorato su un gruppo costruito bene nel corso degli anni. Le cose non sono andate come volevamo. Ma le emozioni nel calcio cambiano in fretta. Non hai molto tempo per fermarti, festeggiare o soffrire. Devi andare oltre. Ecco perché penso che entrambe le Nazionali abbiano fortemente bisogno di vincere. Diversamente dalle altre due squadre del gruppo, Francia e Belgio, una vittoria potrebbe rappresentare una svolta per Turchia e Italia».

Qual è la sua opinione su Roberto Mancini?«In mezzo a tutte le recenti delusioni della Nazionale italiana, la luce splendente è stata Euro 2020, arrivato durante la sua gestione. Trovo naturale l'idea di puntare su Mancini in questo processo di rinascita dell'Italia».

Cosa le viene in mente, invece, se ripensa al Milan?«Ho splendidi ricordi: la vittoria nel derby contro l'Inter è tra i più belli. Forse avremmo potuto trascorrere più tempo insieme... Tengo a ricordare che quando me ne andai eravamo un punto avanti alla Ju-ventus, che poi finì quella stagione da campione. Ma nutro ancora un grande amore e un rispetto infinito per il Milan. Auguro ai club italiani di tornare sul tetto d'Europa il prima possibile».