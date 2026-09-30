VIDEO FCIN1908 / Orsato: "VAR, ecco il vero obiettivo. Guida e Maresca col Napoli..."

La Lazio, in attesa di riprendere la sua marcia in campionato, fa i conti con gli infortuni.

Oggi sono state valutate le condizioni di Albert Gudmundsson, rientrato a Roma dall'impegno con la nazionale dove ha riportato la lussazione dell'articolazione gleno-omerale destra, spontaneamente ridotta. Il giocatore completerà domani gli accertamenti e inizierà immediatamente il programma di recupero, con monitoraggio quotidiano.

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Il comunicato ufficiale

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che nella giornata odierna sono state valutate le condizioni di Albert Gudmundsson, appena rientrato dagli impegni con la sua Nazionale. Il jolly islandese ha riportato la lussazione dell’articolazione gleno-omerale sinistra, spontaneamente ridotta. Il giocatore completerà nella giornata di domani gli accertamenti e inizierà immediatamente il programma di recupero, con monitoraggio quotidiano".

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Come stato Rovella e Cancellieri

Stop nel percorso di recupero, invece, per Danilo Cataldi che ha riportato un problema al quadricipite con le sue condizioni che verranno valutate di giorno in giorno mentre affaticamento muscolare per Adrian Przyborek, fermato precauzionalmente. Adam Marusic e Nicolò Rovella proseguono nel rispettivo programma di riatletizzazione.

Per Matteo Cancellieri lavoro personalizzato mentre Fisayo Dele-Bashiru è tornato in gruppo nella sessione odierna di allenamento.