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Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati su Inter-Fiorentina, match in programma domenica alle ore 12.30 a San Siro, ma anche su Venezia-Inter del turno infrasettimanale in programma mercoledì al Penzo alle 18.30.

Sia il direttore del Corriere dello Sport sia il giornalista di Sky Sport non hanno dubbi: l'Inter vincerà entrambe le partite. Zazzaroni e Caressa si sono sbilanciati anche sulle altre partite del weekend: Zazzaroni esclude il pareggio in Napoli-Roma e si gioca la doppia chance 1/2 mentre per Caressa il Napoli non vince: "X2". Per entrambi, poi, il Milan perderà contro l'Udinese.