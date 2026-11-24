Il giocatore dell'Inter è al terzo giallo, alla prossima ammonizione rientrerà tra i diffidati
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Dopo l'ultima giornata di campionato arrivato le decisioni del giudice sportivo sulle gare del fine settimana compresa Atalanta-Inter che è finita 4-4. Per la società bergamasca una multa da 4mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino sul terreno di giuoco e due bottigliette nel recinto di giuoco", si legge nella nota del dottor Gerardo Mastrandrea.
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Durante la gara è stato ammonito Carlos Augusto: per il brasiliano dell'Inter si tratta della terza ammonizione, al prossimo giallo entrerà nell'elenco dei giocatori diffidati.
(Fonte: Lega Calcio Serie A)
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