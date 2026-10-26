Adriano Galliani si è ufficialmente tesserato come dirigente accompagnatore per l'Enotria 1908, una società dilettantistica di Milano. Lo scrive l'ANSA. Si tratta di un passaggio formale che porta alla possibile candidatura alla presidenza della FIGC contro Malagò, attuale commissario (ed ex presidente che ha perso la carica proprio perché non era tesserato in una società sportiva) della Federazione.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Serie A, con club che vanno dall'Inter all'Atalata, avrebbe intenzione di togliere la fiducia data all'ex presidente Malagò (che aveva scelto Maldini e Leonardo salvo poi cambiare idea di fronte alla scelta di Pirlo come CT. Lui ha voluto mister Mancini). Il mondo del calcio italiano è ancora totalmente nel caos in vista delle nuove elezioni di dicembre.

Il tesseramento di Galliani con l'Enotria - spiega l'ANSA - è un passaggio formale, necessario per la candidatura dell'ex amministratore delegato di Milan e Monza alla presidenza della Federazione. Intanto c'è attesa per il vertice informale in programma domani tra i club indecisi di Serie A. Una decina di società è al bivio, tra l'appoggiare nuovamente Giovanni Malagò oppure virare sul senatore di Forza Italia.

(Fonte: ANSA)