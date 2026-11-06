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Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore della Lazio Gennaro Gattuso. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lazio-Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15.00 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.

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“Il primato solitario in classifica con il record di punti dopo 10 giornate nella storia della Lazio raccontano l’impatto di Rino Gattuso sulla panchina biancoceleste - ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Gattuso ha costruito una squadra moderna dotata di organizzazione, intensità, e soprattutto capace di segnare con dodici giocatori diversi e di difendere con la mentalità di chi non vuole concedere nulla. Al di là del valore sportivo, va riconosciuto al tecnico calabrese il grande merito di aver trasmesso ai suoi ragazzi il proprio spirito combattivo, plasmando un gruppo unito che ha sa adattarsi al meglio ai vari momenti delle partite”.