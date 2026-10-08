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Sabato ricomincia la Serie A con la sesta giornata, la prima dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali. TMW, però, ha analizzato le prime cinque giornate di campionato per capire quanti italiani siano stati schierati dalle 20 squadre di Serie A.

Quello che emerge è un dato abbastanza clamoroso: l'Inter, che finora ha schierato 'solo' 4 giocatori italiani (Barella, Bastoni, Dimarco e Pio Esposito) ha racimolato già 1409 minuti giocati nelle prime cinque giornate. Il confronto con le altre big è presto fatto: se la Roma (11° per totale di minuti giocati da italiani) è in scia (1397 minuti contro i 1409 dei nerazzurri), Juventus, Milan e Como sono ben lontane.

I bianconeri, che hanno schierato sinora 5 giocatori tra cui anche il portiere Vicario, sono sedicesimi con soli 754 minuti, il Milan invece è addirittura 17° con soli 383 minuti giocati mentre il Como è addirittura terzultimo con 224 minuti racimolati da Kean, Ricci e Liberali.

Getty Images

La squadra con il maggior numero di italiani impiegati è il Cagliari (13) mentre il Frosinone vanta il primo posto nei minuti giocati totali (3459) con ben 12 giocatori italiani.

INTER

Nicolò Barella - 5 presenze, 450 minuti

Alessandro Bastoni - 5 presenze, 392 minuti

Federico Dimarco - 5 presenze, 316 minuti

Pio Esposito - 5 presenze, 291 minuti

Totale giocatori impiegati: 4

Totale minuti giocati: 1.409

JUVENTUS

Guglielmo Vicario - 5 presenze, 450 minuti

Manuel Locatelli - 3 presenze, 270 minuti

Andrea Cambiaso - 2 presenze, 31 minuti

Federico Gatti - 1 presenza, 2 minuti

Mattia Perin - 1 presenza, 1 minuto

Totale giocatori impiegati: 5

Totale minuti giocati: 754

MILAN

Alphadjo Cisse - 4 presenze, 231 minuti

Davide Bartesaghi - 3 presenze, 125 minuti

Matteo Gabbia - 2 presenze, 17 minuti

Francesco Camarda - 2 presenze, 8 minuti

Filippo Terracciano - 1 presenza, 2 minuti

Totale giocatori impiegati: 5

Totale minuti giocati: 383

COMO

Moise Kean - 3 presenze, 133 minuti

Samuele Ricci - 3 presenze, 66 minuti

Mattia Liberali - 2 presenze, 25 minuti

Totale giocatori impiegati: 3

Totale minuti giocati: 224

ROMA

Bryan Cristante - 5 presenze, 424 minuti

Gianluca Mancini - 5 presenze, 392 minuti

Emanuele Lulli - 4 presenze, 322 minuti

Niccolò Pisilli - 4 presenze, 154 minuti

Daniele Ghilardi - 3 presenze, 105 minuti

Totale giocatori impiegati: 5

Totale minuti giocati: 1.397