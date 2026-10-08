Analizzando le prime cinque giornate di campionato, TMW ha evidenziato un dato importante sul minutaggio dei giocatori italiani delle big
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Sabato ricomincia la Serie A con la sesta giornata, la prima dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali. TMW, però, ha analizzato le prime cinque giornate di campionato per capire quanti italiani siano stati schierati dalle 20 squadre di Serie A.
Quello che emerge è un dato abbastanza clamoroso: l'Inter, che finora ha schierato 'solo' 4 giocatori italiani (Barella, Bastoni, Dimarco e Pio Esposito) ha racimolato già 1409 minuti giocati nelle prime cinque giornate. Il confronto con le altre big è presto fatto: se la Roma (11° per totale di minuti giocati da italiani) è in scia (1397 minuti contro i 1409 dei nerazzurri), Juventus, Milan e Como sono ben lontane.
I bianconeri, che hanno schierato sinora 5 giocatori tra cui anche il portiere Vicario, sono sedicesimi con soli 754 minuti, il Milan invece è addirittura 17° con soli 383 minuti giocati mentre il Como è addirittura terzultimo con 224 minuti racimolati da Kean, Ricci e Liberali.
La squadra con il maggior numero di italiani impiegati è il Cagliari (13) mentre il Frosinone vanta il primo posto nei minuti giocati totali (3459) con ben 12 giocatori italiani.
INTERNicolò Barella - 5 presenze, 450 minuti
Alessandro Bastoni - 5 presenze, 392 minuti
Federico Dimarco - 5 presenze, 316 minuti
Pio Esposito - 5 presenze, 291 minuti
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti giocati: 1.409
JUVENTUSGuglielmo Vicario - 5 presenze, 450 minuti
Manuel Locatelli - 3 presenze, 270 minuti
Andrea Cambiaso - 2 presenze, 31 minuti
Federico Gatti - 1 presenza, 2 minuti
Mattia Perin - 1 presenza, 1 minuto
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti giocati: 754
MILANAlphadjo Cisse - 4 presenze, 231 minuti
Davide Bartesaghi - 3 presenze, 125 minuti
Matteo Gabbia - 2 presenze, 17 minuti
Francesco Camarda - 2 presenze, 8 minuti
Filippo Terracciano - 1 presenza, 2 minuti
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti giocati: 383
COMOMoise Kean - 3 presenze, 133 minuti
Samuele Ricci - 3 presenze, 66 minuti
Mattia Liberali - 2 presenze, 25 minuti
Totale giocatori impiegati: 3
Totale minuti giocati: 224
ROMABryan Cristante - 5 presenze, 424 minuti
Gianluca Mancini - 5 presenze, 392 minuti
Emanuele Lulli - 4 presenze, 322 minuti
Niccolò Pisilli - 4 presenze, 154 minuti
Daniele Ghilardi - 3 presenze, 105 minuti
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti giocati: 1.397
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