Prima del gol di Cisse per il Milan, quello che ha spaccato la partita con la Juve e ha portato i rossoneri in vantaggio, sembrerebbe esserci un pestone che arriva sul piede di Kolo Muani e gli fa perdere il pallone: i rossoneri ripartono e segnano. Luca Marelli, su DAZN, ha commentato proprio quell'episodio: «Quello che va visto e va valutato è piede sinistro del bianconero e piede destro di De Winter che con la punta del piede prende il piede del giocatore bianconero. C'è il tacco del giocatore rossonero su metà piede del calciatore bianconero», spiega l'esperto arbitrale confermando di fatto che era fallo.

DAZN

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«Perché il VAR non interviene? Lasciamo perdere la questione della posizione di campo perché l'azione poi si è sviluppata in velocità. Molto probabilmente viene considerata una decisione di campo e viene avallata la posizione del direttore di gara. Dovremmo iniziare un lungo discorso ma è molto presto, siamo solo alla 28esima partita, e non possiamo sapere qual è la linea. Il contatto c'è stato. A mio parere questa è un'infrazione che avrebbe dovuto portare ad un on-field review. Ma abbiamo anche visto che finora non abbiamo visto nessuna azione passata all' on-field review. Sta anche bene questo utilizzo del VAR solo per episodi eclatanti. Ma il mio auspicio è che non si esageri a non voler usare il VAR per sanare errori evidenti come questo caso.

(Fonte: DAZN)