Il Milan vince 3-0 a San Siro contro il Lecce e sale a 11 punti in classifica, a -2 dal tridente di testa composto da Inter, Roma e Lazio.

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I rossoneri sbloccano il match al quarto d'ora con il lancio di Pavlovic che pesca Pulisic tutto solo che firma l'1-0. Al 60', invece, ci pensa Rabiot su assist di Ramos a raddoppiare mentre il definitivo 3-0 arriva al 73' con Moreira.

Il Milan vince la terza partita del suo campionato e si posiziona al quinto posto con 11 punti. Sconfitta numero 3 del Lecce che comunque ha già racimolato 6 punti e ha un margine di 4 lunghezze sul terzultimo posto.