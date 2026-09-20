VIDEO FCIN1908 / Spalletti: "Primo Inter-Juve dopo Bastoni-Kalulu? Sarà semplice: noi..."

Sta facendo molto discutere la scelta di Zufferli, arbitro, e Marini, VAR, di non fischiare il calcio di rigore per la trattenuta di Pierre Kalulu ai danni di Jonathan Rowe sul punteggio di 1-0 in favore della Juventus contro l'Atalanta.

Trattenuta evidente quella del difensore bianconero che impedisce a Rowe di arrivare sul pallone quando sarebbe stato poi a tu per tu con Vicario. Anche Gianpaolo Calvarese, su Twitter, ha ammesso l'errore dell'arbitro e del VAR:

"La trattenuta di Kalulu ai danni di Rowe in Juventus-Atalanta è persistente e condiziona il movimento dell’inglese. Manca un rigore per i nerazzurri"