Le principali novità regolamentari per il campionato di calcio a 2026/2027 sono state al centro di un incontro tenuto dal direttore tecnico dell'Aia, Domenico Messina, e dal designatore, Daniele Orsato, e cui hanno partecipato i rappresentanti dei venti club di A e dei vertici della Lega Serie A.

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"È fondamentale che prima del calcio d'inizio vengano fornite tutte le informazioni tecniche necessarie, soprattutto in merito alle novità regolamentari introdotte in questa stagione sportiva - ha sottolineato Messina -. Noi saremo sempre pronti a fornire ogni chiarimento sull'applicazione delle regole e sulla loro interpretazione, per una chiarezza sempre maggiore e un proficuo rapporto reciproco".

"Molti dei cambiamenti introdotti riguarderanno le situazioni di gioco fermo con l'obiettivo di aumentare il tempo effettivo delle gare, rendendo le partite ancora più dinamiche e spettacolari - ha commentato l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo -.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto e aggiornamento per le strutture tecniche delle società che potranno arrivare preparate all'avvio di Campionato, con una conoscenza chiara e condivisa delle nuove disposizioni regolamentari. La collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Aia su questi temi è fondamentale per garantire la migliore applicazione delle nuove regole e accompagnare il calcio italiano verso un gioco sempre più fluido e intenso".

"Voglio ringraziare tutti i nostri club per la partecipazione proattiva a questo incontro - ha dichiarato il presidente della Lega, Ezio Simonelli -. Ringrazio inoltre Messina e Orsato per la disponibilità. È stata una riunione molto utile, che ha consentito di approfondire gli aspetti più rilevanti delle nuove disposizioni. Il nostro obiettivo è di mantenere un dialogo costante con i vertici arbitrali e organizzare ulteriori momenti di confronto nel corso dell'anno che possano essere utili ai club".

"La riunione ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto con le società - ha dichiarato il vicepresidente vicario dell'Aia. Francesco Massini -. L'Aia sarà sempre a disposizione per iniziative di questo tipo. È infatti da momenti come questi che si possono consolidare i rapporti tra le varie componenti e offrire un servizio di qualità alla stessa Federazione e a tutto il sistema calcio".