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Colpo esterno del Lecce che vince 3-0 contro l'Udinese: i bianconeri, alla quinta sconfitta di fila, sempre più in crisi. La squadra di Di Francesco la sblocca all'11' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Gaspar e trova il raddoppio al 33' con Ndri sempre su corner.

Nel finale di partita ci pensa Siebert, in un'azione solitaria, a firmare il gol del definitivo 3-0 con la difesa dell'Udinese che lascia praterie per il difensore salentino.

Quinta sconfitta di fila per l'Udinese che è penultima, assieme a Genoa, Fiorentina, Parma e Monza, a 4 punti. Ora il futuro di Runjaic è in discussione. Terza vittoria per il Lecce che vola a 9 punti al pari dell'Atalanta.