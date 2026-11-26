Ospite di Che tempo che fa, programma che Fabio Fazio conduce sul NOVE, Lele Adani ha risposto ad una domanda di Simona Ventura sulla Nazionale italiana e ad una domanda del conduttore su chi vince il campionato.

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Nel siparietto, postato sui canali social del programma, l'ex giocatore non ha avuto dubbi: "Se ce la faremo ad andare ai Mondiali e chi vincerà il campionato? Direi di sì. E poi dico che credo che vincerà ancora l'Inter. Con tutto il rispetto delle due squadre romane. Alla Lazio e alla Roma vanno fatti i complimenti per quello che stanno facendo, così come il Como e il Milan che è rientrato. Però vedo che l'Inter, anche nelle difficoltà ha qualcosa in più".

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E sulla Nazionale italiana ha aggiunto: «Se riusciremo ad esserci ai prossimi Mondiali? E io sinceramente credo che... dobbiamo andare ai Mondiali».