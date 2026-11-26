"Bene, bene. A posto". Così Alessandro Bastoni, nel corridoio della zona mista da dove l'Inter guadagna l'uscita dello stadio di San Siro, ha risposto a chi gli ha chiesto come sta dopo il problema che gli ha fatto chiudere anzitempo la gara contro lo Stoccarda. Al quarantesimo del primo tempo, il difensore nerazzurro ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Dimarco.

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Il calciatore si è toccato la coscia sinistra e dalle prime sensazioni si tratta di un indurimento, confermato anche da mister Chivu in conferenza stampa. Farà gli esami nei prossimi giorni, ma la speranza è che non ci siano lesioni e che si tratti di un fastidio che era già noto allo staff medico nerazzurro. Le parole del giocatore rassicurano un po' i tifosi.

(Fonte: Inter Fans Official - Instagram)