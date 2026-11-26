Il calciatore italiano si è fermato al 40esimo della gara di CL contro la formazione tedesca e sarà comunque valutato nei prossimi giorni
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"Bene, bene. A posto". Così Alessandro Bastoni, nel corridoio della zona mista da dove l'Inter guadagna l'uscita dello stadio di San Siro, ha risposto a chi gli ha chiesto come sta dopo il problema che gli ha fatto chiudere anzitempo la gara contro lo Stoccarda. Al quarantesimo del primo tempo, il difensore nerazzurro ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Dimarco.
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(Fonte: Inter Fans Official - Instagram)
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