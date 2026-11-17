Adani ha commentato l'eliminazione della Nazionale e si è confrontato con Ventola e Cassano su quanto si è visto in Nations League
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"Un fuoriclasse e tutti lavoratori". Così Lele Adani, su Viva el Futbol, ha parlato di Donnarumma, capitano dell'Italia di Mancini e portiere del Manchester City.
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«Un fuoriclasse che si è dimostrato tale. Perché con la Francia avrà pure regalato il gol ma capite quante parate ha fatto contro la Nazionale di Zidane? E ne ha fatte comunque meno rispetto alla partita di Parigi. Ma lo capite nelle due gare con la Francia quante parate ha fatto? E anche contro il Belgio che parate ha fatto? Un fuoriclasse e tutti lavoratori», ha detto l'ex giocatore.
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(Fonte: Viva el Futbol)
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