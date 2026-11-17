"Un fuoriclasse e tutti lavoratori". Così Lele Adani, su Viva el Futbol, ha parlato di Donnarumma, capitano dell'Italia di Mancini e portiere del Manchester City.

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«Un fuoriclasse che si è dimostrato tale. Perché con la Francia avrà pure regalato il gol ma capite quante parate ha fatto contro la Nazionale di Zidane? E ne ha fatte comunque meno rispetto alla partita di Parigi. Ma lo capite nelle due gare con la Francia quante parate ha fatto? E anche contro il Belgio che parate ha fatto? Un fuoriclasse e tutti lavoratori», ha detto l'ex giocatore.

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Adha risposto ancheche si è soffermato invece su Esposito : «Abbiamo un goleador ed è già tanto. Fa un gol a partita e qui mi fermo, non voglio andare oltre. Non voglio dire è bravo o non è bravo. Io ho un'interpretazione: è un bravo ragazzo, si impegna sempre, prima non ce l'avevamo adesso almeno ce l'abbiamo. A livello qualitativo non impazzisco ma almeno il ragazzo fa un gol a partita e me lo tengo».

(Fonte: Viva el Futbol)